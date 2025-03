Pape Diop bracht Essevee op slag van rust op voorsprong, maar na de pauze hing Nathan De Cat de bordjes opnieuw gelijk. Een tiental minuten later bezorgde Nicolas Rommens de thuisploeg uiteindelijk toch nog de zege. Zulte Waregem springt door de overwinning opnieuw over La Louvière naar de tweede plaats in het klassement met 55 punten, op een punt van leider RWDM.