Gabriël doorliep de jeugdreeksen van Club Brugge en stapte in 2019 over naar Waasland-Beveren. Later verdedigde hij ook het doel van Dender en KV Oostende. Sinds de zomer van 2024 speelde hij voor Lokeren-Temse, waar hij eerste doelman was.

"Ik kijk er enorm naar uit om deze volgende stap in mijn carrière te zetten", vertelt Gabriël in een mededeling van de club. "Ik heb de voorbije dagen alles in en rond het stadion mogen ontdekken, deze club ademt professionalisme. In de onderlinge duels heb ik ook mogen ervaren wat een geweldige achterban Essevee heeft, ik heb dan ook zoveel goesting om eraan te beginnen."

De sportieve cel van SVZW is enthousiast. "Data leren ons dat Brent bij de beste doelmannen van de Challenger Pro League hoort", klinkt het. "Het is moeilijk om echt zwakke punten te vinden bij Brent. Koppel daaraan nog eens een prima persoonlijkheid en dan komen we bij een profiel dat we met veel trots verwelkomen in de Essevee-familie."