Na een doelpuntloze eerste helft kwam Zulte Waregem als een komeet uit de kleedkamer. De tweede helft was nog geen 30 seconden bezig of Benoit Nyssen maakte er al 1-0 van. Erenbjerg leek de partij iets na het uur in een beslissende plooi te leggen met de 2-0, maar Ruiz-Atil bracht de bezoekers even later toch terug in de wedstrijd. Borains rook bloed en sleepte uiteindelijk nog een punt uit de brand via Corenthyn Lavie.

Een gefrustreerd Zulte Waregem viel nadien ook nog met tien na rood voor Laurent Lemoine.

Zulte Waregem (20 punten) blijft voorlopig alleen aan kop in de Challenger Pro League, al kan RWDM (17 punten) zich later op de avond wel nog op gelijke hoogte hijsen mits winst tegen Deinze. Francs Borains is dertiende met slechts 7 op 27.