Zul­te Ware­gem blijft negen­de na gelijk­spel tegen OHL

OHL en Zulte Waregem hebben de zeventiende speeldag van de Jupiler Pro League zondag afgesloten met een 1-1-gelijkspel, een resultaat dat beide ploegen weinig vooruithelpt. Zulte Waregem behoudt zijn negende plaats met 22 punten.

De partij begon voorzichtig, maar OHL sloeg meteen toe bij de eerste kans. Lakomy zette de aanval op en bereikte Verlinden, die na een typische actie naar binnen besloot en via een Been raak trof. De thuisploeg miste daarna de 2-0 via Maertens en Kaba. Zulte Waregem, dat weinig had laten zien, kwam toch langszij toen rechtsachter Nyssen vrij mocht oprukken en vanop de rand van de zestien verrassend de verste hoek vond.

Tweede helft brengt geen doelpunten meer

Na de rust zocht OHL opnieuw de voorsprong, maar de afwerking bleef uit. Lakomy raakte het doelhout na een corner en ook invaller Ikwuemesi schoot tegen de paal. Maziz vond in een scherpe voorzet net geen ploegmaat. Zulte Waregem wist offensief weinig klaar te spelen en dreigde slechts sporadisch.

Zo bleef de wedstrijd steken op 1-1, een puntendeling waarmee niemand echt tevreden kan zijn.

