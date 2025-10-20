Na de rust zocht OHL opnieuw de voorsprong, maar de afwerking bleef uit. Lakomy raakte het doelhout na een corner en ook invaller Ikwuemesi schoot tegen de paal. Maziz vond in een scherpe voorzet net geen ploegmaat. Zulte Waregem wist offensief weinig klaar te spelen en dreigde slechts sporadisch.

Zo bleef de wedstrijd steken op 1-1, een puntendeling waarmee niemand echt tevreden kan zijn.