Jasper Philipsen en Europees kampioen Tim Merlier startten als topfavoriet. Voor de mannen van Soudal Quick.Step was het daarom werken geblazen. Een vroege vlucht maakte meteen wat voorsprong: Cristen, Gademan en Alex Colman haalden tot drie en een halve minuut. Uiteindelijk moest Gademan wel lossen.

Halweg koers was er toch even opschudding toen de mannen van Lidl-trek het zaakje op een lint trokken, met een scheurtje in het peloton tot gevolg. Warre Vangheluwe moest zijn kopman, Tim Merlier en de rest van deel twee van het peloton terugbrengen. Bij het ingaan van de laatste ronde luidde de belleman het einde in van de vroege vlucht.

In die laatste ronde viel Sam Welshford nog en belandde in de gracht. Het peloton raakte daardoor verdeeld in groepjes, ook Tim Merlier moest zelf aan de bak om de gaten dicht te rijden.