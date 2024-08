Het heeft niet mogen zijn. De nationale basketbaldames leken lang op weg naar een finale tegen het grote "Team USA", maar een ontketend Frankrijk nam het in het tweede wedstrijddeel helemaal over. Na een waanzinnige driepunter van Emma Meesseman dwongen de Cats wel nog overtime af, maar daarin nam Frankrijk meteen de bovenhand: 81-75. Nu wacht voor de Belgian Cats de strijd om het brons op zondagochtend.

Emotionele avond

‘Het was een mooie kans, maar nu ook een verloren kans. Het scheelde niet veel, maar opnieuw tegen Frankrijk. We hadden er een eitje mee te pellen, en ik hoopte dat we vandaag een sportieve revanche gingen nemen. Het zal voor de volgende keer zijn’, reageerde een zichtbaar ontgoochelde Gil Meesseman.

Voor iedereen in Ieper, waar de Cats hun thuisbasis hebben, was het een emotionele avond. Ook de papa van topspeelster Emma Meesseman ging van de ene emotie naar de andere tijdens de thriller tegen Frankrijk: ‘Zeker als Emma op het einde die driepunter scoort (en zo de Cats naar overtime stuurde), was het heel emotioneel en dacht ik dat het ging lukken. Emma moet nu rustig blijven en even bezinnen. Misschien ook kijken waar het nog kan beteren, want zondag kunnen we hopelijk nog een medaille behalen.’

Mooie opkomst

Niet alleen in Rijsel en voor de eindfase van het tornooi in Parijs waren de Belgen telkens talrijk aanwezig om de Belgian Cats te steunen, ook in Ieper was het telkens full house: ‘De rest van de familie zit in Parijs en heb ik nog niet gehoord. Ik had wel een beetje verwacht dat we ook vanuit Ieper gingen supporteren, maar dat er zoveel mensen zouden komen … chic!’, aldus vader Meesseman.

Zondag om 11u30 spelen de Belgian Cats de troostfinale tegen Australië.