Donderdag wordt beslist of Vanthourenhout vrijdag wel de Duinencross in Koksijde zal rijden. Ook dat is een manche in de X2O Badkamers Trofee. In de stand van de Trofee is Vanthourenhout derde, op 2:12 van Eli Iserbyt.

Ook Denise Betsema (Pauwels Sauzen - Cibel Clementines) past voor de GP Sven Nys. Zij kampt met een knieblessure. De Nederlandse komt wel opnieuw in actie in Koksijde.