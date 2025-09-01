24°C
Zes­tien­de fina­les Cro­ky Cup: Cer­cle-Kort­rijk meest opval­len­de affiche

Croky Cup 2025

© Belga

Maandag is om 18 uur geloot voor de zestiende finales van de Croky Cup. Met een West-Vlaamse affiche. Cercle Brugge ontvangt KV Kortrijk, de leider in de Challenger Pro League. Bekerhouder Club Brugge neemt het op tegen Eendracht Aalst-Lede. Knokke, de enige West-Vlaamse amateurploeg in de trommel, ontvangt met STVV de leider uit de Jupiler Pro League. Zulte Waregem moet op verplaatsing naar Belisia Bilzen.

De wedstrijden worden op een midweek gespeeld, in de laatste week van oktober. Op 28, 29 of 30 oktober. Dit zijn nog eens de West-Vlaamse affiches:

Belisia Bilzen - Zulte Waregem 

Knokke-STVV

Club Brugge-Eendracht Aalst-Lede 

Cercle Brugge - KV Kortrijk

Croky Cup

