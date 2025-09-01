Maandag is om 18 uur geloot voor de zestiende finales van de Croky Cup. Met een West-Vlaamse affiche. Cercle Brugge ontvangt KV Kortrijk, de leider in de Challenger Pro League. Bekerhouder Club Brugge neemt het op tegen Eendracht Aalst-Lede. Knokke, de enige West-Vlaamse amateurploeg in de trommel, ontvangt met STVV de leider uit de Jupiler Pro League. Zulte Waregem moet op verplaatsing naar Belisia Bilzen.