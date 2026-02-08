“Na Middelkerke (2019-2021) en Eernegem (2022-2025) hebben we voor onze 79e editie een contract afgesloten met Zedelgem om als startplaats van onze wedstrijd te fungeren", klonk het bij Wouter Donck, voorzitter van het organiserende comité. "In de schaduw van het gemeentehuis zullen kort na het middaguur de renners op pad gestuurd worden met Burgemeester Annick Vermeulen en Schepen van Sport Charlotte Vermeulen van Zedelgem als getuigen. We houden eraan vier lussen van zowat 13 kilometer te trekken in en rond onze nieuwe startlocatie om dan via Torhout en Veldegem naar Lichtervelde af te draaien. Eens op de Markt vatten we nog negen plaatselijke ronden aan van elk 12,1 kilometer."

“Onze verbintenis met Zedelgem loopt over de duur van drie jaar", besluit Wouter Donck. "Die gemeente ligt in het hartje van het Houtland zodat we onze benaming ‘Omloop van het Houtland’ alle eer aandoen. Een echte impact op ons parcours heeft de verhuis niet. We blijven immers werken met een vlak parcours, een waarop sprinters zichzelf kunnen uitleven. Net als vorige editie werken we in en rond de startsite enkele omlopen af. In Lichtervelde wachten onze traditionele plaatselijke ronden. Wat betreft het deelnemersveld hopen we opnieuw een pak WorldTeams te strikken. Vorig jaar waren dat er tien, we koesteren de ambitie om dat aantal te evenaren of misschien zelfs nog op te krikken."

Vorig jaar ging de eindzege in de Omloop van het Houtland naar Tim Merlier. Die liet toen in een massasprint onder meer de Duitser Max Kanter en Arne Marit achter zich.