Het eerste koersuur in de Ronde van Vlaanderen gaat altijd over de vlucht van de dag. Maar daar raak je niet zomaar in. Acht dapperen knokken iets meer dan 20 seconden voorsprong bij elkaar. Daarbij is Jelle Vermoote van Bingoal WB niet aan zijn proefstuk toe, en van West-Vlaamse zijde zien we ook de bonkige figuur van Bert van Lerberghe. De Wolfpack heeft een plannetje bedacht.

Pedersen, een van de slachtoffers tijdens Dwars door Vlaanderen, heeft nagedacht over het wedstrijdverloop. In de uitloper van de Valkenberg trekt hij nog eens in de aanval, hij krijgt waakhond Gianni Vermeersch mee, we zitten dan op meer dan 80 kilometer van de finish.



Op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont is hij eraan voor de moeite. Lazakano en Van der Poel zelf gaan op en over het duo, de wereldkampioen geeft even de indruk nu al door te zullen gaan, maar laat nog een groepje terugkeren.

Ivan Garcia Cortina probeert nog voor de Paterberg een kloof te slaan op de groep der favorieten, met ook nog Mohoric, Teuns, Wellens, Jorgensen, Pedersen en even verder Naesen en Lampaert.

De regen heeft het ondertussen spekglad gemaakt, en dat mag de Spanjaard voorin aan den lijve ondervinden. Op de Koppenberg staat hij opeens te voet, en ziet zo Van der Poel voorbijzoeven. Alleen Jorgensen en Pedersen kunnen dan nog rijden, want ook de rest staat allemaal te voet.

De rest van de Ronde, nog zowat 45 kilometer, wordt een grote triomftocht voor de wereldkampioen. Hij wordt zo de zesde die in de regenboogtrui de Ronde zal winnen.



Tiende in San Remo, winst in Harelbeke, tweede in Wevelgem, en nu dus opnieuw overduidelijk de beste in Oudenaarde. Het is het zesde monument voor Van der Poel. Wie houdt hem van een record vierde zege, kun je je na vandaag afvragen.

Voor het podium blijft het wel spannen. Alberto Bettiol en Dylan Teuns beschikken lang over de beste papieren, maar in de laatste honderd meter worden ze nog overspoeld door de achtervolgers.

Luca Mozzato bekroont zijn goede voorjaar met de tweede plaats voor Michael Matthews.

De Austaliër wordt echter nog gedeklasseerd, en zo gaat de derde plaats nog naar Nils Politt.