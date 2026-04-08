De koers werd grondig door elkaar geschud in het Bos van Wallers, waar titelverdediger Mathieu van der Poel twee keer lek reed en veel tijd verloor na een fietswissel. Hij moest de achtervolging inzetten op meer dan twee minuten van de kop van de koers.

Voorin kreeg Pogacar eerder al te maken met materiaalpech, maar hij knokte zich terug en was de enige die kon volgen toen Van Aert versnelde in de finale. De beslissing viel uiteindelijk in een sprint à deux, waarin Van Aert de snelste bleek.

Voor Van Aert is het zijn eerste zege in Roubaix, na eerdere podiumplaatsen en zijn tweede Monument-overwinning in totaal. In 2020 won hij al Milaan-Sanremo.