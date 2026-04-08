14°C
Aanmelden
Sport

Wout van Aert wint voor het eerst Parijs-Rou­baix na zin­de­rend duel met Pogacar

Van aert

Wout van Aert heeft zondag de 123e editie van Parijs-Roubaix gewonnen. In een sprint op de Vélodrome van Roubaix haalde de renner van Team Visma-Lease a Bike het van wereldkampioen Tadej Pogacar.

De koers werd grondig door elkaar geschud in het Bos van Wallers, waar titelverdediger Mathieu van der Poel twee keer lek reed en veel tijd verloor na een fietswissel. Hij moest de achtervolging inzetten op meer dan twee minuten van de kop van de koers.

Voorin kreeg Pogacar eerder al te maken met materiaalpech, maar hij knokte zich terug en was de enige die kon volgen toen Van Aert versnelde in de finale. De beslissing viel uiteindelijk in een sprint à deux, waarin Van Aert de snelste bleek.

Voor Van Aert is het zijn eerste zege in Roubaix, na eerdere podiumplaatsen en zijn tweede Monument-overwinning in totaal. In 2020 won hij al Milaan-Sanremo.

Belga
Anneleen Vandamme

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden