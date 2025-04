Voor Wout Van Aert is deze wedstrijd een belangrijke graadmeter. "Ik wil deze koers winnen. E3 was dat ook, maar daar was ik niet goed genoeg om mee te spelen", zegt de kopman van Visma - Lease a Bike. "Ik hoop dat dat vandaag anders is. De afgelopen dagen op training gingen goed, dus ik kijk uit naar de wedstrijd."