Wout Alleman is de Europese marathonkampioen. Hij en zijn Nederlandse ploeggenoot Hans Becking stelden alvast niet teleur in de proloog over 26 kilometer en 1.000 hoogtemeters. Het duo kon zich naar een derde plaats knokken, op anderhalve minuut van dagwinnaar Nino Schurter.

"Hier zijn we superblij mee", reageerde Alleman. "De uitslag is ook beter dan we verwacht hadden. Vooraf hadden we een plan gemaakt en dat hebben we bijna perfect uitgevoerd."