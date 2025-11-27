Basketbalster Emma Meesseman, zwemster Roos Vanotterdijk en shorttrackster Hanne Desmet maken nog kans op de trofee voor Sportvrouw van het Jaar. Bij de mannen gaat het tussen wielrenner Remco Evenepoel, atleet Isaac Kimeli en basketballer Ajay Mitchell. Dat maakte Sportspress, de Belgische beroepsbond van Sportjournalisten, deze ochtend bekend.
Topfavoriete bij de vrouwen is Emma Meesseman. De speelster van Fenerbahçe en New York Liberty loodste de Belgian Cats eind juni naar hun tweede Europese titel en werd ook verkozen tot MVP van het toernooi.
In de top drie krijgt Meesseman het gezelschap van Desmet, wereldkampioene shorttrack op de 1.000m en Vanotterdijk, goed voor WK-zilver op de 100m vlinderslag en WK-brons op de 50m vlinder.
Evenepoel Sportman van het Jaar?
Bij de mannen maakt Evenepoel kans om voor de vijfde keer in zijn carrière tot Sportman van het Jaar gekroond te worden. De 'aerokogel', die enkele maanden geleden Soudal Quick-Step inruilde voor Red Bull-BORA-hansgrohe, werd dit jaar onder meer wereld-, Europees en Belgisch kampioen tijdrijden.
Hij krijgt concurrentie van Kimeli, op het WK atletiek in Tokio goed voor zilver op de 5.000m, en Mitchell, die zich met Oklahoma City Thunder tot kampioen in de NBA kroonde.
Ook prijs voor Jeline Vandromme en Belgian Cats?
Voor de prijs van Belofte van het Jaar gaat het tussen Nathan De Cat (voetbal/Anderlecht), Jeline Vandromme (tennis) en (opnieuw) Roos Vanotterdijk (zwemmen).
De Belgian Cats (basketbal), de Black Devils (rugby) en landskampioen voetbal Union SG kunnen Ploeg van het Jaar worden en Steve Darcis (tennis), Vincent Kompany (voetbal/Bayern München) en Mike Thibault (basket/Belgian Cats) strijden om de trofee voor Coach van het Jaar.
Léa Bayekula (G-atletiek), Tim Celen (G-wielrennen) en Laurens Devos (G-tafeltennis) zijn tot slot de overgebleven genomineerden voor de Paralympiër van het Jaar.