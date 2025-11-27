Topfavoriete bij de vrouwen is Emma Meesseman. De speelster van Fenerbahçe en New York Liberty loodste de Belgian Cats eind juni naar hun tweede Europese titel en werd ook verkozen tot MVP van het toernooi.

In de top drie krijgt Meesseman het gezelschap van Desmet, wereldkampioene shorttrack op de 1.000m en Vanotterdijk, goed voor WK-zilver op de 100m vlinderslag en WK-brons op de 50m vlinder.