Bossuyt haalde met Lotte Kopecky in 2022 al eens goud in de koppelkoers. Die laatste wil eerst volledig herstellen waardoor een onthoofde selectie naar Santiago trekt. Door het ontbreken van Kopecky is Bossuyt meteen de leading lady van de Belgische selectie.

De amper 19-jarige Luca Vierstraete uit Kortrijk staat voor haar debuut op een WK bij de elite. Tijdrijden is haar specialiteit, want onlangs haalde ze nog brons op het EK in de Ardeche. Vierstraete rijdt de individuele achtervolging en die in ploegverband.

Marith Vanhove is er ook nog maar 22, maar komt wel al beslagen op het ijs. Santiago is al haar derde WK bij de elite. Zij kijkt hoopvol naar de toekomst van de Belgische vrouwen.

De ploegenachtervolging, zowel bij de mannen als de vrouwen, staat donderdagnacht onze tijd op het programma.