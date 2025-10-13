WK piste in Santiago: De Vylder verdedigt regenboogtrui, Bossuyt leading lady
Van woensdag tot zondag vindt het wereldkampioenschap op de piste plaats in Santiago in Chili. Zonder Lotte Kopecky is Shari Bossuyt de leading lady van de Belgische selectie die het vooral van jong talent moet hebben, zoals Marith Vanhove en Luca Vierstraete. De mannen trekken met meer ervaring naar het WK, en met de ultieme droom om een gouden medaille te pakken. Zeker Anzegemnaar Lindsay De Vylder die zijn regenboogtrui niet zomaar wil afgeven.
Lindsay De Vylder rijdt nog steeds apetrots rond met zijn wereldkampioenentrui, de allereerste ooit voor een Belgische man in het omnium. Die zege in Ballerup veranderde zijn mindset compleet.
Zijn wegseizoen verliep met ups-and-downs, maar leverde hem toch een transfer op naar Alpecin-Deceuninck, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Zijn huidige ploeg, Sport Vlaanderen-Baloise, gaf hem carte blanche om dit WK voor te bereiden.
Geen Kopecky
Bossuyt haalde met Lotte Kopecky in 2022 al eens goud in de koppelkoers. Die laatste wil eerst volledig herstellen waardoor een onthoofde selectie naar Santiago trekt. Door het ontbreken van Kopecky is Bossuyt meteen de leading lady van de Belgische selectie.
De amper 19-jarige Luca Vierstraete uit Kortrijk staat voor haar debuut op een WK bij de elite. Tijdrijden is haar specialiteit, want onlangs haalde ze nog brons op het EK in de Ardeche. Vierstraete rijdt de individuele achtervolging en die in ploegverband.
Marith Vanhove is er ook nog maar 22, maar komt wel al beslagen op het ijs. Santiago is al haar derde WK bij de elite. Zij kijkt hoopvol naar de toekomst van de Belgische vrouwen.
De ploegenachtervolging, zowel bij de mannen als de vrouwen, staat donderdagnacht onze tijd op het programma.