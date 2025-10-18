WK baanwielrennen : Marith Vanhove uit Izegem eindigt ploegenachtervolging met sterke 4e plaats
Archieffoto Belga
De Belgische vrouwenselectie (met Marith Vanhove uit Izegem) in de ploegenachtervolging heeft op de tweede dag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili haar overtuigend toernooi afgesloten met de vierde plaats. Zoals verwacht konden de Belgische vrouwen in de kleine finale voor het brons niet optornen tegen Groot-Brittannië.
Dat België zich plaatste voor de kleine finale was een positieve verrassing, al was meteen ook duidelijk dat een bronzen medaille behalen tegen de Britten erg moeilijk zou zijn. De Belgen leken zich op voorhand al neer te leggen bij de vierde plaats, want de West-Vlaamse sterkhouder Shari Bossuyt werd voor de kleine finale uit de ploeg gehaald, met het oog op het omnium van de volgende dag.
Marith Vanhove verving Shari Bossuyt
Marith Vanhove, de vervangster van Bossuyt, realiseerde samen met Katrijn De Clercq, Hélène Hesters en Luca Vierstraete uiteindelijk een tijd van 4:18.675. Daarmee waren de Belgische vrouwen drie seconden trager dan het Belgische record dat ze eerder op de avond hadden neergezet in de eerste ronde van het achtervolgingstoernooi. Groot-Brittannië was zes seconden sneller, en nam zo het brons. In de grote finale ging het goud naar Italië en het zilver naar Duitsland.
Voor de Belgische vrouwen, die mikken op deelname op de volgende Olympische Spelen van Los Angeles, draaide het achtervolgingstoernooi dankzij de vierde plaats en het nieuwe nationale record uit op een stevig succes. Nog op de tweede avond had Hélène Hesters ook al voor een uitschieter gezorgd met brons in de afvallingskoers, de eerste Belgische medaille op dit WK.