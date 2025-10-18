Marith Vanhove, de vervangster van Bossuyt, realiseerde samen met Katrijn De Clercq, Hélène Hesters en Luca Vierstraete uiteindelijk een tijd van 4:18.675. Daarmee waren de Belgische vrouwen drie seconden trager dan het Belgische record dat ze eerder op de avond hadden neergezet in de eerste ronde van het achtervolgingstoernooi. Groot-Brittannië was zes seconden sneller, en nam zo het brons. In de grote finale ging het goud naar Italië en het zilver naar Duitsland.

Voor de Belgische vrouwen, die mikken op deelname op de volgende Olympische Spelen van Los Angeles, draaide het achtervolgingstoernooi dankzij de vierde plaats en het nieuwe nationale record uit op een stevig succes. Nog op de tweede avond had Hélène Hesters ook al voor een uitschieter gezorgd met brons in de afvallingskoers, de eerste Belgische medaille op dit WK.