Renders won met een tijd van 14:14:59. Dat is 15 seconden sneller dan zijn persoonlijk record. In de finale moest hij wel nog afrekenen met de Zweed Karl Ottfalk en de Noor Magnus Oyen. Zij werden respectievelijk tweede en derde.

De gouden medaille van Renders is de eerste sinds die van Hauttekeete in 2021 voor ons land.