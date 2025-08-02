Aanmelden
Sport
De Haan

Wil­lem Ren­ders pakt goud op EK atle­tiek U20

Willem Renders

©Belga

Willem Renders heeft vrijdag op de 5.000 meter voor de eerste Belgische medaille gezorgd op het EK atletiek voor junioren in het Finse Tampere. De 18-jarige langeafstandsloper uit Vlissegem, De Haan pakte meteen de gouden medaille. 

Renders won met een tijd van 14:14:59. Dat is 15 seconden sneller dan zijn persoonlijk record. In de finale moest hij wel nog afrekenen met de Zweed Karl Ottfalk en de Noor Magnus Oyen. Zij werden respectievelijk tweede en derde. 

De gouden medaille van Renders is de eerste sinds die van Hauttekeete in 2021 voor ons land. 

Gianni Seeuws

Meest gelezen

462129358 3816056785387832 4044528443948365505 n
Sport

Marathon van Brugge stevent af op recordeditie
Jeline Vandromme
Sport

Belofte Jeline Vandromme uit Brugge wint in Engelse Roehampton tweede toernooi uit carrière
Kvk traint
Sport

Trainer KVK heeft vertrouwen in huidige kern, maar "versterking is nodig"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden