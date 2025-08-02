©Belga
Willem Renders heeft vrijdag op de 5.000 meter voor de eerste Belgische medaille gezorgd op het EK atletiek voor junioren in het Finse Tampere. De 18-jarige langeafstandsloper uit Vlissegem, De Haan pakte meteen de gouden medaille.
Renders won met een tijd van 14:14:59. Dat is 15 seconden sneller dan zijn persoonlijk record. In de finale moest hij wel nog afrekenen met de Zweed Karl Ottfalk en de Noor Magnus Oyen. Zij werden respectievelijk tweede en derde.
De gouden medaille van Renders is de eerste sinds die van Hauttekeete in 2021 voor ons land.
Gianni Seeuws