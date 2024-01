Wielsbeke stond lange tijd soeverein aan de leiding, maar kende een dip: 3 op 12. Trainer Lauwers vertrok naar Roeselare en T2 Maarten Deschuymere werd T1. Westhoek begon matig aan de competitie. Maar eenmaal de mayonaise pakte, was er geen houden meer aan. De ploeg werd de nieuwe leider, met twee punten bonus op Wielsbeke. Vanmiddag kon Wielsbeke haasje over spelen en weer leider worden, zij het met één wedstrijd meer.

Westhoek voetbalt het best en zorgt met zijn snelle pocketspelers dikwijls voor alarm. Maar qua kansen is de thuisploeg in het voordeel. Na een assist van Coopman stuit Verstraete nogmaals op doelman Dutoit. Bij de rust is het 0-0.

Het peil blijft ook na de rust hoog, al ontbreken nu de kansen. Pas na een halfuur moet Vanderbeken languit op een schot van Mourmanne. Dejaegere heeft te weinig offensief geïnspireerde middenvelders achter zich om gevaarlijk te kunnen zijn. In de laatste speelminuten is het Westhoek dat dichtbij de zege komt. Uiteindelijk blijft het 0-0. Beide trainers hebben vrede met het gelijkspel.