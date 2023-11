Wielsbeke is dominant. Coopman verlengt knap met het hoofd in de loop van Verstraete. De vuisten van Dutoit zijn nodig. Halfweg de boeiende partij steekt Steelant slim door tot bij spits Dejaegere en met twee man in de buurt haalt hij vernietigend uit. 0-1. Even later omspeelt Guenoune de doelman en wordt het 1-1.

Wielsbeke trekt lessen tijdens de rust en zet minder hoog druk, en krijgt nu ook minder diepe counterballen te verwerken. Midden de tweede periode zet Holvoet zich door op rechts. Een ongevaarlijke voorzet volgt, maar Préseaux verwerkt de bal ongelukkig in eigen doel. Het wordt 1-2, een toch wat gevleide voorsprong voor de leider.

Westhoek gooit nog alles naar voor maar het blijft 1-2. Wielsbeke knoopt weer aan met de zege. Zuur voor een jong maar goed spelende thuisploeg.