In de provinciale eindronde voor promotie naar nationale ontving Wielsbeke de buren van Racing Waregem. Wielsbeke werd tweede in de competitie en Waregem zesde. Maar omdat Varsenare en Ardooie geen licentie aanvroegen speelt de Rassing de eindronde. In hun onderlinge duels won Wielsbeke al twee keer. Wielsbeke won ook vandaag en moet in de volgende ronde naar Bierbeek.
De doelpunten vielen pas in de tweede helft.
Toen de bezoekende doelman weer uit zijn doel stond, hoefde Coopman de 1-0 maar in het lege doel te duwen na nog geen 5 minuten.
Waregem domineerde, maar de verdiende gelijkmaker bleeft uit. Tien minuten voor het einde gaf Coopman de bal voor en kon Vandenabeele de 2-0 vrij inkoppen.
De eindscore kwam er op een vrije trap van Wysselinck. Met de 3-0 op het bord is het een zwaar verdict. Maar Wielsbeke mag naar de volgende ronde en dat is een duel tegen Bierbeek.