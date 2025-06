Dat de huldiging net nu plaatvindt is geen toeval. Volgende week zondag vertrekt het nationale voetbalelftal naar Zwitserland voor het Europees Kampioenschap. “We vonden het opportuun om Tessa nog eens in de bloemetjes te zetten en haar hier uit te nodigen. We gaan ervoor, samen met Tessa!”, klinkt het duidelijk bij burgemeester Rik Buyse.

Supporters kunnen de Flames gebruiken, want het EK is geen eenvoudige opdracht. België speelt in een zware groep tegen Portugal, Spanje en Italië.

“Op het EK heb je nooit makkelijke wedstrijden. We weten wat we kunnen verwachten. We hebben in de Nations League Spanje en Portugal al tegengekomen en die treffen we ook op het EK. Ik denk dat de eerste wedstrijd tegen Italië heel belangrijk wordt. Ik hoop dat we niet verliezen”, duidt Wullaert.