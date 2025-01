Van het koude Noordzeestrand, naar de warme Spaanse costa, het is in de wielerwereld maar een kleine stap. Renners vliegen over en weer om van de zon te profiteren om hun conditie op peil te brengen voor het nieuwe seizoen. De renners van Team Flanders-Baloise werken zich tijdens hun Spaanse stage flink in het zweet. Voor Jasper Dejaegher, Victor Vercouillie en Lindsay De Vylder is deze voorbereiding cruciaal om na tegenslagen en successen het nieuwe seizoen stevig in te zetten.