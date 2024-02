Vermote had niet verwacht een contract aangeboden te krijgen van Visma. Hij noemt het telefoontje dan ook een godsgeschenk. “Ik heb het niet meteen verteld. Ik had al verschillende contacten gehad en dat draaide telkens op niets uit. Pas toen er zekerheid was, durfde ik het te vertellen.”

Hij hoopt nu een vaste waarde te worden in de ploeg en zo stappen vooruit te zetten. “Ik zal in dienst rijden, op kop rijden. Ik weet dat ik dat kan. Ik zou graag nog een paar jaar koersen, want ik voel me nog goed."