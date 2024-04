Volgens de organisatie van de wielerwedstrijd biedt de samenwerking met DPG Media ook digitaal een meerwaarde. "Voor ons blijft de klassieke manier om mensen te bereiken - een rechtstreekse tv-uitzending - heel belangrijk. We zijn ervan overtuigd dat VTM dat op een kwaliteitsvolle manier kan doen. Maar als dynamische organisatie proberen wij ook voortdurend om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Daar zien we grote mogelijkheden via HLN. Als we met dat nieuwe publiek ons bereik als evenement vergroten en verbreden, staan we alleen maar sterker."