In het Kroon-Oil Belgian Rally Championship is Jos Verstappen dit seizoen nog ongeslagen. In Ieper zal hij alvast voldoende weerwerk krijgen in de strijd voor een prestigieuze overwinning.

Drie voormalige WRC-fabriekspiloten komen vrijdag aan de start in Ieper. Stéphane Lefebvre, de winnaar van vorig jaar, mikt deze keer op de dubbel met een Toyota GR Yaris Rally2. De Fransman kent de Ieperse proeven als zijn broekzak. Dani Sordo heeft ruim 20 jaar op het allerhoogste niveau gereden, onder andere voor Citroën en Hyundai. De Spanjaard start in Ieper voor de allereerste keer met een Porsche 992 Rally GT. En Hayden Paddon, de Nieuw-Zeelander die enkele jaren voor Hyundai in het WRC reed, komt terug naar Ieper met een Hyundai i20 N Rally2.

Ook de Citroën-rijders Vincent Verschueren, die al eens op het podium stond, Davy Vanneste, recent winnaar van de Monteberg Rally, en Niels Reynvoet, vorig jaar een van de titelkandidaten tot de allerlaatste wedstrijd, komen met ambitie aan de start.



Dat mogen we ook zeggen van Freddy Loix, die opnieuw aan het stuur zit van een Skoda Fabia RS, een wagen die voor Freddy aanvoelt als thuiskomen. Met de Skoda legt “Mister Ypres” de lat weer hoger. Dat geldt ook voor Bernd Casier, die vorig jaar al dicht bij een podiumplaats kwam.