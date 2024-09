Door een fysieke beperking kunnen de deelnemers niet rechtstaan en nemen ze plaats in een zitje op een wakeboard. Ze proberen zoveel mogelijk tricks uit te voeren en obstakels te nemen. Daarna geeft de jury punten. Elien Allaert valt in de eerste run, maar legt een sterke tweede run af, met het brons als resultaat. In enkele andere categorieën was er nog West-Vlaams succes met goud voor Glenn Vandenberghe en Nanou Lenaers.