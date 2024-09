Oostkamp verloor vorige week voor het eerst na een 7 op 9. 3-0 werd het in Dikkelvenne. Nieuwkomer Westhoek kon na een 1 op 9 voor het eerst winnen, met 3-0 van Brakel. Beide ploegen wilden deze namiddag dus voluit voor de drie punten gaan.

Oostkamp komt na 10 minuten dicht bij de 1-0, maar doelman Dutoit voorkomt het vroege doelpunt. In de eerste helft is de partij redelijk in evenwicht. Westhoek komt nog dicht bij een doelpunt, maar scoren lukt niet. 0-0 is de ruststand.

In de tweede helft schakelt Westhoek een versnelling hoger, Keita opent de score in minuut 75 en daarna gaat het snel. Leganase en El Araichi zorgen voor de 0-3 eindstand. Westhoek boekt zo een tweede zege op een rij en schuift op naar het midden van het klassement.