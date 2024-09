In de open categorie bij de mannen pakte Louis Eggerickx de titel. Bij de dames kroonde de West-Vlaamse Lowa Vancutsem zich tot Belgisch kampioene. Een verrassing is de winst van de West-Vlamingen niet, want beide wakeboarders verdienden al op verschillende wereldkampioenschappen hun strepen.

Glenn Vandenberghe won dan weer in de categorie '+30 Masters Men'. Hij verdedigde vorige week nog met succes z'n wereldtitel bij de masters.