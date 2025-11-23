Vergoote is al jaren scheidsrechter in onze hoogste klasse en is nu toe aan z’n achtste wedstrijd op het WK U17.

Hij was al vier keer hoofdscheidsrechter en drie keer vierde official. Die toont onder meer het bord voor de wissels en de extra tijd. De finale gaat tussen Portugal en Oostenrijk, aftrap om 5 uur vanmiddag.