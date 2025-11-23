7°C
Aanmelden
Sport
Jabbeke

West-Vla­ming mag WK fina­le voor voet­bal­lers jon­ger dan 17 jaar flui­ten in Qatar

Jasper vergoote belga 1

© Belga

Een mooie erkenning voor een West-Vlaamse scheidsrechter in het voetbal. Want Jasper Vergoote uit Varsenare is straks vierde official tijdens de finale van het wereldkampioenschap voor spelers jonger dan 17 in Qatar.

Vergoote is al jaren scheidsrechter in onze hoogste klasse en is nu toe aan z’n achtste wedstrijd op het WK U17. 

Hij was al vier keer hoofdscheidsrechter en drie keer vierde official. Die toont onder meer het bord voor de wissels en de extra tijd. De finale gaat tussen Portugal en Oostenrijk, aftrap om 5 uur vanmiddag.

Jasper vergoote belga 2

© Belga

Redactie

Meest gelezen

GP monsere koersdirecteur
Sport

GP Monseré behoudt start- en aankomstplaatsen, wel nieuwe datum
Beach Endurance Jacobs
Sport

Beach Endurance: Johan Jacobs toont sterke benen en wint opnieuw
723 BB LINKS gullegem kvdo
Sport

Gullegem legt KVDO het vuur aan de schenen, maar verliest nipt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden