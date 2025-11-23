© Belga
Een mooie erkenning voor een West-Vlaamse scheidsrechter in het voetbal. Want Jasper Vergoote uit Varsenare is straks vierde official tijdens de finale van het wereldkampioenschap voor spelers jonger dan 17 in Qatar.
Vergoote is al jaren scheidsrechter in onze hoogste klasse en is nu toe aan z’n achtste wedstrijd op het WK U17.
Hij was al vier keer hoofdscheidsrechter en drie keer vierde official. Die toont onder meer het bord voor de wissels en de extra tijd. De finale gaat tussen Portugal en Oostenrijk, aftrap om 5 uur vanmiddag.
Redactie