De vijf vluchters fietsten een voorsprong van drie minuten bij elkaar, maar na de bergzone slonk die zienderogen. Met nog ruim zeventig kilometer voor de boeg zat hun avontuur erop. Na een solopoging van de Spanjaard Sinuhé Fernandez waagde Bruno Armirail zijn kans. De Franse tijdrijder mocht een tijdje 45 seconden voor het peloton uitrijden, maar kon de sprintersploegen niet verontrusten. In de sprint leek leadout Planckaert Philipsen even de weg te versperren. Turner profiteerde optimaal van de miscommunicatie tussen beide ploegmaats en boekte zijn derde profzege, de tweede in de WorldTour na ritwinst in de Ronde van Polen eerder deze maand.

Woensdag volgt de eerste etappe op Spaanse bodem. In het Catalaanse Figueras staat een 24,1 kilometer lange ploegentijdrit op het programma.