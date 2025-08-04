West-Vlaming Edward Planckaert derde in massasprint in Vuelta-rit
© Belga
De 26-jarige Engelsman Ben Turner(INEOS Grenadiers) heeft de vierde etappe in de 80e Vuelta gewonnen. Na 206,7 kilometer van het Italiaanse Susa naar het Franse Voiron vloerde hij Jasper Philipsen en diens West-Vlaamse leadout Edward Planckaert in een massasprint.
De Fransman David Gaudi (Groupama-FDJ) nam de rode leiderstrui over van de Deen Jonas Vingegaard, die in dezelfde tijd staat. Gaudu moest daarvoor acht plaatsen voor Vingegaard finishen. Hij werd 25e, Vingegaard 42e. De Italiaan Gilio Ciccone is op acht seconden derde.
Alleen de aanvangsfase van de rit was lastig, met in de eerste tachtig kilometer een col van derde en twee van tweede categorie. De eerste sprint voor de bergpunten leverde meteen de vlucht van de dag op. Louis Vervaeke en Kamiel Bonneu hadden daarin het gezelschap van de Spanjaarden Mario Aparicio en Joel Nicolau en van de Amerikaan Sean Quinn. Vervaeke sprokkelde met een tweede, een eerste en een derde plaats acht bergpunten, maar dat volstond niet om zich in de bollentrui te hijsen. Nicolau deed nog drie punten beter.
Miscommunicatie tussen ploegmaten
De vijf vluchters fietsten een voorsprong van drie minuten bij elkaar, maar na de bergzone slonk die zienderogen. Met nog ruim zeventig kilometer voor de boeg zat hun avontuur erop. Na een solopoging van de Spanjaard Sinuhé Fernandez waagde Bruno Armirail zijn kans. De Franse tijdrijder mocht een tijdje 45 seconden voor het peloton uitrijden, maar kon de sprintersploegen niet verontrusten. In de sprint leek leadout Planckaert Philipsen even de weg te versperren. Turner profiteerde optimaal van de miscommunicatie tussen beide ploegmaats en boekte zijn derde profzege, de tweede in de WorldTour na ritwinst in de Ronde van Polen eerder deze maand.
Woensdag volgt de eerste etappe op Spaanse bodem. In het Catalaanse Figueras staat een 24,1 kilometer lange ploegentijdrit op het programma.