In de eerste grote internationale wedstrijd van het jaar was het knokken tot in de laatste rondes. In de laatste ronde konden de Belgen twee punten meer scoren dan het Amerikaanse team en zo zilver bemachtigen.

Ray Lodens uit Knokke-Heist vloog zijn eerste grote internationale wedstrijd indoor. Hij heeft pas sinds vorig jaar het statuut van topsporter bij Defensie en werd op korte tijd klaargestoomd in de sportdiscipline. Jeroen Nollet uit Ledegem is een vaste waarde bij het skydiveteam van het leger.

In april neemt Hayabusa deel aan het indoor wereldkampioenschap in de VS.





Bekijk hier het team in actie: