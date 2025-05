De inzet van de wedstrijd was duidelijk: bij winst was er zekerheid over het behoud, verlies kon fataal zijn. Beide ploegen begonnen afwachtend, maar Geel kwam halverwege de eerste helft op voorsprong na een strafschopfout op Hoebregs. Thijs Van Pol plaatste zich achter de stip en scoorde zo zijn zestiende doelpunt van het seizoen.

Wervik probeerde terug in de wedstrijd te komen, maar slaagde er amper in kansen te creëren. Geel bleef dreigend en sloeg na de rust opnieuw toe. Een afstandsschot van Ventose belandde op de lat, Van Pol was goed gevolgd en tikte de 2-0 binnen. Door de overwinning blijft Geel zo in derde nationale, voor Wervik is het bang afwachten.