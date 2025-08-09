Zulte Waregem, dat vorig weekend nog Anderlecht klopte, ontving dit weekend bekerwinnaar Club Brugge in een uitverkochte Elindus Arena. Na een wedstrijd met weinig spektakel werd het 0-1.
Essevee-trainer Vandenbroeck koos voor dezelfde elf namen als tegen Anderlecht in de hoop dat kunstje te herhalen. En die winst heeft de ploeg duidelijk gemotiveerd. Net zoals tegen Anderlecht probeert Waregem opnieuw van de omschakeling gebruik te maken om kansen te creëren maar veel verder dan een flauw schotje van Opoku komen ze niet in de eerste helft
Tempoversnelling Club
Bij Brugge weet de jarige Nicky Hayen dat het beter moet. Zijn ploeg begint dan ook meteen snediger aan de tweede helft. Sandra laat de bal lopen waardoor Vanaken voor kan brengen, maar Tresoldi kan net niet kadreren. Toch moeten ze bij blauw-zwart blijven opletten: Spileers kopt te laks terug op Jackers die nog maar net over kan tikken.
En de bezoekers blijven duwen. Sandra kan de bal vol op doel schieten en treft de paal waarna ook Mechele de defensie aan het werk zet. De 0-1 hangt in de lucht. In de toegevoegde tijd is het uiteindelijk de 20-jarige invaller Shandre Campbell die de bal van heel ver wondermooi in de bovenhoek kegelt.
Zo keert blauw-zwart huiswaarts met drie punten op zak, dankzij een prachtig doelpunt van invaller Campbell. Een verjaardagscadeau voor coach Nicky Hayen, die opgelucht kan ademhalen.