Bij Brugge weet de jarige Nicky Hayen dat het beter moet. Zijn ploeg begint dan ook meteen snediger aan de tweede helft. Sandra laat de bal lopen waardoor Vanaken voor kan brengen, maar Tresoldi kan net niet kadreren. Toch moeten ze bij blauw-zwart blijven opletten: Spileers kopt te laks terug op Jackers die nog maar net over kan tikken.

En de bezoekers blijven duwen. Sandra kan de bal vol op doel schieten en treft de paal waarna ook Mechele de defensie aan het werk zet. De 0-1 hangt in de lucht. In de toegevoegde tijd is het uiteindelijk de 20-jarige invaller Shandre Campbell die de bal van heel ver wondermooi in de bovenhoek kegelt.

Zo keert blauw-zwart huiswaarts met drie punten op zak, dankzij een prachtig doelpunt van invaller Campbell. Een verjaardagscadeau voor coach Nicky Hayen, die opgelucht kan ademhalen.