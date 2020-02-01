Aanmelden
Oostende

Wel­ling­ton Hip­po­droom en strand krij­gen hoofd­rol in par­cours van WK veld­rij­den 2027

Joran Wyseure

Oostende mag in 2027 opnieuw het WK veldrijden bekendmaken. De organisatie stelde het parcours vrijdagavond voor in de aanloop naar het WK dit weekend in het Nederlandse Hulst. De Wellington Hippodroom en het strand zullen de grote blikvangers zijn. 

Ook in 2021 organiseerde de kuststad al een WK, toen nog in volle coronapandemie. Nu zal er, in tegentelling tot toen, wel publiek aanwezig zijn. Dat publiek zal de renners zien vertrekken en aankomen op de site van de Wellington Hippodroom. Nadien rijden ze via de Koningin Astridlaan naar het strand. 

Totaalbeleving

Tom Van Damme, de voorzitter van Belgian Cycling, kijkt alvast uit naar Oostende 2027. "In 2021 moest het WK noodgedwongen plaatsvinden zonder publiek door COVID. Nu kunnen ze in Oostende gaan voor de totaalbeleving."

Ook voorzitter David Lappartient van de Internationale Wielerunie (UCI) verlekkert zich al op een nieuwe strandcross als WK. "Hoewel fans de wedstrijden in 2021 niet ter plaatse konden bijwonen, gingen beelden van de crossen op het spectaculaire Noordzeestrand de hele wereld rond." 

Maar eerst dit weekend nog het WK van dit kalenderjaar afwerken dat op dit moment in volle gang is. 

WK veldrijden Oostende

