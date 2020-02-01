Tom Van Damme, de voorzitter van Belgian Cycling, kijkt alvast uit naar Oostende 2027. "In 2021 moest het WK noodgedwongen plaatsvinden zonder publiek door COVID. Nu kunnen ze in Oostende gaan voor de totaalbeleving."

Ook voorzitter David Lappartient van de Internationale Wielerunie (UCI) verlekkert zich al op een nieuwe strandcross als WK. "Hoewel fans de wedstrijden in 2021 niet ter plaatse konden bijwonen, gingen beelden van de crossen op het spectaculaire Noordzeestrand de hele wereld rond."

Maar eerst dit weekend nog het WK van dit kalenderjaar afwerken dat op dit moment in volle gang is.