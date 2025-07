Met de IFAHR Trophy komen de Arabisch volbloeden in actie voor een vlakke galopren van 2400 meter. De ideale voorbereidingswedstrijd op de UAE Presidents Cup op Waregem Koerse, waar 200.000 euro te winnen is. Bram Vandewalle, directeur Waregem Koerse: “Het is een circuit dat wereldwijd bekend is en het zet Waregem op de kaart. Het is de hoogst genoteerde prijzenpot in Waregem, misschien wel in heel België. Het brengt het totale prijzengeld op 500.000 euro, iets meer zelfs. Dus op één namiddag is er een mooie prijzenpot te verdienen.