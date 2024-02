La Louvière kent nochtans een droomstart. De wedstrijd is nog geen minuut begonnen of de bezoekers komen 0-1 voor. Kortrijk moet meteen achtervolgen. En bij de volgende aanval staat het al bijna 0-2. Kortrijk is daarna helemaal wakkergeschud, maar pas halfweg de eerste periode kan het scoren.

Dan gaat het snel. In de volgende vijf minuten walst KWK over de bezoekers. Op de buzzer kijkt La Louvière op tegen een achterstand van vijf doelpunten: 6-1. In het tweede quarter duwt Kortrijk het gaspedaal minder hard in. La Louvière probeert wel nog aan de achterstand te knabbelen, maar Kortrijk laat collectief geen steken vallen.

Ook in de tweede helft vinden de bezoekers geen oplossingen en dat leidt soms tot frustraties. Maar Kortrijk is niet meer van z'n stuk te brengen. De lat is nog twee keer spelbreker om een nog grotere score op het bord te zetten. Met 11-6 stuurt Kortrijk La Louvière uiteindelijk kansloos naar huis.