Uiteindelijk moest er een fotofinish aan te pas komen en die wees Vangheluwe aan als de winnaar. Voor onze landgenoot was het de eerste profzege in zijn carrière. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong eigende zich de derde plaats toe. Milan Fretin (Cofidis) werd vierde voor de Fransman Paul Hennequin (Nice Métropole). Sam Bennett blijft leider in het algemeen klassement en telt nu 14 seconden voorsprong op Milan Fretin, tweede in de rangschikking.



Na een onrustig begin, waarin enkele renners ten val kwamen, zorgden Warre Vangheluwe, Alexis Gougeard, Axel Narbonne Zuccarrelli, Samuel Leroux, Szymon Sajnok en Tomas Kopecky voor de vroege vlucht. Die kopgroep met zes ontstond na zowat 50 kilometer koers. Axel Narbonne Zuccarrelli verloor na de eerste kasseistroken voeling met de kopgroep.



Met nog twee plaatselijke ronden, van elk 21,8 kilometer met daarin drie kasseizones, voor de boeg was de voorsprong van de vijf leiders geslonken naar een minuut. Op 30 kilometer van de eindmeet moest Szymon Sajnok er voorin eveneens af. De vier overgebleven vluchters sneden de slotronde aan met een voorgift van nog 50 seconden.

Tomas Kopecky sloot de laatste kasseizone, op 8 kilometer van de eindmeet, licht afgescheiden af. Het peloton spatte in volle achtervolging in stukken uit elkaar. Kopecky werd op 4 kilometer van de eindmeet weer opgeraapt door zijn vroegere metgezellen. Warre Vangheluwe probeerde het daarop. Zonder succes evenwel. Net voor de rode vod zette Alexis Gougeard alles op alles. Vangheluwe remonteerde de Fransman op 400 meter van de finish, maar ook een ruime groep kwam nog fel opzetten. De West-Vlaming maakte het zegegebaar op de eindmeet, al kwam Sam Bennett nog fiks opzetten. Na het raadplegen van de fotofinish bleek dat Vangheluwe toch won.



Morgen/zaterdag volgt de koninginnenrit van deze 68e Vierdaagse van Duinkerke. Dit tussen Arques en Cassel, waarin niet minder dan 10 hellingen verweven zitten. Wellicht kennen we na deze vijfde etappe de eindlaureaat van deze Noord-Franse rittenkoers. Zondag is er nog de afsluitende sprintersrit.