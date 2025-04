De 23-jarige Vangheluwe was in de Scheldeprijs een van de slachtoffers van de zware crash op 12 kilometer van de eindmeet, die hij nota bene zelf had veroorzaakt na een ongelukkig manoeuvre.

De Tieltenaar kreeg na afloop van de jury nog een gele kaart en boete van 200 Zwitserse frank of 215 euro voor "het afwijken van de gekozen baan en het hierdoor hinderen of in gevaar brengen van een andere renner".