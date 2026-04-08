Warnier sprint naar provinciale titel, Vanoverberghe beste elite 2 in Tiegem
Gaetan Warnier heeft zaterdag het provinciaal kampioenschap wielrennen voor beloften in Tiegem gewonnen. Mathias Vanoverberghe was de beste bij elite 2. Op een parcours met onder meer twaalf passages over het Vossenhol en de Hellestraat kregen 163 renners een slijtageslag voorgeschoteld.
De wedstrijd werd op gang geschoten door Johan Museeuw. Het wedstrijdbegin kende een hoog tempo. Al vroeg brak het peloton in stukken, door de combinatie van hellingen en zijwind. Een ruime kopgroep scheidde zich af, met onder meer Jordi Warlop, die na een achterstand opnieuw aansluiting vond.
Finale met 4 renners
In de finale ontstond een beslissende kopgroep van vier met: Mathias Vanoverberghe, Arno Verschaeve en Dovy-ploegmaats Victor Delbarge en Gaetan Warnier.
De strijd om de provinciale kampioenstrui werd uiteindelijk beslist door een sprint, waarin Warnier duidelijk de snelste was. Delbarge werd tweede, Verschaeve derde. Vanoverberghe strandde als vierde, maar mocht zich wel tot provinciaal kampioen bij de elite 2 kronen.
De wedstrijd miste wel enkele topbeloften omdat die dit weekend actief waren in Parijs-Roubaix.