De 39-jarige Derijck hing in de zomer van 2024 zijn voetbalschoenen definitief aan de haak. De jeugdspeler van Anderlecht brak door in de Eredivisie bij Feyenoord. Nadien volgden over de grens passages bij NAC Breda, ADO Den Haag, PSV en FC Utrecht. In 2016 keerde de centrale verdediger terug naar België en speelde hij nog voor Zulte Waregem, AA Gent, Kortrijk en opnieuw Zulte Waregem. Hij sloot zijn carrière af bij ADO in Nederland.