Timothy Derijck uit Waregem is niet langer assistent van hoofdcoach Rik De Mil bij AA Gent. Hij verlaat de club na een jaar.
AA Gent maakte de komst van Derijck, die in Waregem woont, exact een jaar geleden bekend. Hij werkte er onder Ivan Leko en bleef aan boord toen de Kroaat begin december de veelbesproken overstap maakte naar rivaal Club Brugge.
Met de Buffalo's eindigde Derijck als vijfde in de Champions' Play-offs van de Jupiler Pro League, maar veroverde hij alsnog een Europees ticket na winst in de barragematch tegen KRC Genk.
De 39-jarige Derijck hing in de zomer van 2024 zijn voetbalschoenen definitief aan de haak. De jeugdspeler van Anderlecht brak door in de Eredivisie bij Feyenoord. Nadien volgden over de grens passages bij NAC Breda, ADO Den Haag, PSV en FC Utrecht. In 2016 keerde de centrale verdediger terug naar België en speelde hij nog voor Zulte Waregem, AA Gent, Kortrijk en opnieuw Zulte Waregem. Hij sloot zijn carrière af bij ADO in Nederland.
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