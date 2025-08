In tegenstelling tot zijn voorganger begeleidt Tijtgat geen individuele atleten. "Qua neutraliteit is dat een voordeel", zegt de 42-jarige West-Vlaming daarover op de website van Atletiek Vlaanderen. Zijn voorganger was de coach van onder meer Jochem Vermeulen, de vice-Europese kampioen van de 1.500 meter.

Tijtgat focust puur op het coördinerende aspect van de job en treedt maar voor 50 procent in dienst. Hij blijft deeltijds leerkracht lichamelijke opvoeding.

Tijtgat was in het verleden een zeer verdienstelijke afstandsloper. Vooral zijn persoonlijk record van 3:37.21 op de 1.500 meter uit 2011 blijft bij. In 2013 haalde hij de top acht op het EK indooratletiek in Göteborg op de 3.000 meter.