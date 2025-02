Ieper, dat tot nu toe thuis ongeslagen was, had het moeilijk in de openingsfase en moest achtervolgen. Bij de rust stond het 36-35 in het voordeel van de thuisploeg. In een harde, maar faire wedstrijd bleef het spannend tot de slotfase. Waregem maakte het verschil in de laatste minuten met een 0-9-run en trok zo de overwinning over de streep.

Door deze winst deelt Waregem nu de tweede plaats met Ieper. Dit is belangrijk met het oog op de play-offs, waar de top vier thuisvoordeel krijgt.