Waar is Wally? Niet het gekende boek waarbij je een figuurtje zoekt, maar wel Jelle Wallays. Want hij trekt nog tot half juli Europa rond: 15.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. Focus WTV volgt die dolle rit van Jelle Wallays. Hij vertrok vorige woensdag bij Dwars door Vlaanderen. Dit is aflevering 1 van 'Waar is Wally?'