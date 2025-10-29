Ronny Poelvoorde won ondermeer de Cyclocross in Wingene, in 1992, en in Beernem, in 1993. Hij pakte ook de winst in wedstrijden in Luxemburg, en het Verenigd Koninkrijk. In eigen land was het vooral opboksen tegen verschillende toppers maar hij haalde toch het podium in onder meer Zonnebeke, Oostende, Ruddervoorde en zelfs in Spanje.

Dit zijn beelden uit 2004 van het eerste Belgisch kampioenschap mountainbike-marathon, in Waregem: