Voormalig veldrijder Ronny Poelvoorde is overleden. De West-Vlaming was van Dentergem, maar hij woonde intussen in Hertsberge. Hij was amper 56.
Ronny Poelvoorde won ondermeer de Cyclocross in Wingene, in 1992, en in Beernem, in 1993. Hij pakte ook de winst in wedstrijden in Luxemburg, en het Verenigd Koninkrijk. In eigen land was het vooral opboksen tegen verschillende toppers maar hij haalde toch het podium in onder meer Zonnebeke, Oostende, Ruddervoorde en zelfs in Spanje.
Dit zijn beelden uit 2004 van het eerste Belgisch kampioenschap mountainbike-marathon, in Waregem:
In 2004 werd Poelvoorde nog Belgisch kampioen mountainbiken marathon en was hij vierde op het EK. Daarna koerste hij nog enkele jaren op continentaal niveau op de weg.
In 2007 stopte hij met het actieve wielrennen.
Vrijgesproken op proces rond 'pot belge'
Drie jaar later zou Poelvoorde terecht staan op een proces rond doping in het wielermilieu. Negentien mensen stonden toen terecht, naast Poelvoorde ook Rik Coppens en voormalig Belgisch kampioen Ludovic Capelle. De zaak legde een handel bloot in de zogenaamde 'pot belge', een mix van drugs- en dopingproducten in het tweederangs- en amateurwielermilieu. Poelvoorde en de achttien anderen werden toen vrijgesproken.
Ronny Poelvoorde was de vader van huidig renner Tars Poelvoorde.