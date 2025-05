De bal ging aan het rollen na een klacht door het bestuur van KSV Roeselare. "De club had een moeilijke periode achter de rug", aldus de advocaat van een van de burgerlijke partijen. De club had op het nippertje een faillissement kunnen vermijden, maar had geen licentie meer voor profvoetbal en de Chinese eigenares had laten weten dat ze zich zou terugtrekken uit de club. "Plots dook Jolan F. op als redder in nood. Hij beloofde met het nodige geld over de brug te komen om het tij doen te keren en de club naar een hoger niveau te tillen, maar de beloofde centen bleven uit."