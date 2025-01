De flamboyante verdediger was een jeugdproduct van RSC Anderlecht en maakte deel uit van het ijzersterke elftal dat medio jaren 70 schitterde in België en Europa. Van Binst veroverde als aanvallend ingestelde rechtsachter landstitels in 1972 en 1974. Hij won de Beker van België met Anderlecht in 1972, 1973, 1975 en 1976 en maakte ook naam in Europa met eindzeges in de Europacup II, de Beker der Bekerwinnaars, in 1976 en 1978. In beide jaren won Anderlecht ook de Europese Supercup.