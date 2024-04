De volledig vrouwelijke crew, met een twintigtal dames aan boord, oefent volop voor de kust van Oostende. Hun doel is om voldoende op elkaar ingespeeld te zijn tegen volgende zomer, dan start de Fastnet Race in Engeland. Aan boord zal er geen enkele man aanwezig zijn.

“Wij willen met dit team tonen dat vrouwen ook andere rollen op zich kunnen nemen. We kunnen even goed schippers zijn of co-schipper of navigator. We kunnen alle posities aan boord innemen”, vertelt trainster Sigrid Huyghe.