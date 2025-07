In verschillende schijfjes kwam een kopgroep van 32 man voorop halfweg koers. De voorsprong bedroeg nooit meer dan 1 minuut. Aangezien de grote kopgroep was de verstandhouding niet optimaal waardoor eerst 2 renners kozen voor het hazenpad en in de reactie nog eens 6 , waardoor we op 4 ronden van het einde 8 renners kregen met onder meer 3 van Volkerswessel Herremans Joppe, De Jong Timo, Crocket Finn, Ceriel Desal, Gilles Dewilde, Robbe Claeys, Arm Rait.

Bij de laatste beklimming van de Lettenberg achtte Joppe Herremans zijn moment om aan te vallen, hij kreeg het gezelschap van Ceriel Desal. Daarachter werd er afgestopt door de ploegmaten van Heremans en zo verzamelden de twee al snel twintig seconden bonus. Het leek er lang naar uit te zien dat de twee zouden sprinten om de zege.

Maar niks was minder waar, de overigen kwamen terug en zo vormde zich een sprint met 8. Uiteindelijk bleek Heremans dan toch de sterkste, hij won de sprint overtuigend, en ook de overige podiumplaatsen waren voor VolkerWessels Timo Dejong en Finn Crocket werden respectievelijk 2e en 3e. Voor Heremans was het al de 3e zege van het seizoen.