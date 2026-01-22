Club Brugge ging vanmiddag in het Zwitserse Nyon de trommel in voor de loting van de tussenronde. Daarbij waren de nummers 9 tot en met 16 reekshoofd. Blauw-Zwart was als negentiende geen reekshoofd. Het werd dus Atlético Madrid, en dat is geen onbekende voor Club Brugge. Vier jaar geleden kon Club thuis winnen van Atlético, in Spanje hield het hen ook in bedwang met een 0-0 gelijkspel.

Ex-Bruggeling Charles Deketelaere treft met Atalanta trouwens het Duitse Borussia Dortmund.

De heenwedstrijden worden gespeeld op 17 en 18 februari, de terugwedstrijden op 24 en 25 februari. De winnaars plaatsen zich voor de achtste finales.