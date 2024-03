De beloftenploeg van Zeehaven Zeebrugge zit voor de derde keer op rij in de top 3 van de competitie en de spelers zijn er volgens het bestuur nu klaar voor. Ook zijn de twee beloftentrainers vastbesloten om de ploeg naar een hoger niveau te tillen. De ploeg is een mix van ervaren spelers en jonge talenten. Voordat het seizoen 2025-2026 begint, spelen er nog twee beloftenploegen in competitie; een in de gewestelijke reeksen en de andere bij de bijzondere beloften.